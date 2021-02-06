بتصريح متلفز : جمال كوجر : البرلمان سيكمل فقرات الموازنة خلال اليومين المقبلين

2021/02/06 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان : البرلمان سيكمل فقرات الموازنة خلال اليومين المقبلين.واضاف في تصريح متلفز : انتهينا من جميع فقرات الموازنة ماعدا اقليم كردستان والتي نامل الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين.واوضح كوجر : نعتقد ان الخيار الذي يذهب به الجميع بان يكون هناك اتفاق مع الاقليم قبل التصويت .واكد ان : من حق السلطة التشريعية الاعتراض والمناقلة بين فقرات الموازنة من اجل الاصلاحات ولم تتجاوز صلاحياتها الدستورية.وتابع كوجر ان : اللجنة استعملت حقها الدستوري بضغط النفقات وزيادة الإيرادات وتقليل العجز والمناقلة في الموازنة وهي بشكلها الجديد بعد التعديلات حققت العدالة في توزيع الموارد بين الوزارات والمحافظات./انتهى3

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