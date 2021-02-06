امين بغداد يؤكد السيطرة على تصريف مياه الأمطار

2021/02/06 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب الدقائق العشرتؤدي الفنانة آسيا كمال، حالياً، بروفات شخصية أرملة في مسرحية "حرب الدقائق العشر" التي ألفها علي عبد النبي الزيدي وأخرجها إبراهيم حنون

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