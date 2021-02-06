بينها دوام الموظفين.. المرجع السيستاني يفتي في مجموعة قضايا

2021/02/06 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتى المرجع الديني الأعلى السيد علي

السيستاني، السبت، بشأن مجموعة من

الاستفتاءات والأسئلة الجديدة، تخص

تأجير العملة، والتغيب عن الدوام في

الدوائر الحكومية، ومسائل اخرى متنوعة.

وفيما ياتي نص الأسئلة و

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