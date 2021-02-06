ترانيم عنوانها النشيد الوطني

2021/02/06 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

في تلك الأيام وعندما كان الخطر يُحيط

بوطننا، كُنا نحتمي بالأناشيد ونلوذ

بها للصلاة عليه.

إرتسمتْ في مُخيلتنا منذ الطفولة

أناشيد الوطن وحب الصلاة على أرضنا،

وتعلمنا لغة الأناشيد و

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