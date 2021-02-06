2021/02/06 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، آلية للتواصل المباشر مع أفراد من الشعب الأميركي، بدأها بالاتصال بامرأة فقدت عملها جراء جائحة كوفيد-19، وذلك في إطار سعيه لإظهار مدى قربه من مواطنيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يطلق آلية للتواصل المباشر بين بايدن والشعب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يطلق آلية للتواصل المباشر بين بايدن والشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).