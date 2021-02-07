القوات الأمنية تبث اعترافات مرتكبي ’الدكة العشائرية’ في مدينة الصدر (فيديو)

2021/02/07 | 00:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على اثنين متهمين بـ"الدكة العشائرية".

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وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (6 شباط 2021): إن "القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد، تواصل إجراءاتها الخاصة بتطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، حيث تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار بشكل عشوائي بما يعرف( بالدگة العشائرية) في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت، أنه "قد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب ، كما باشرت بإكمال أوراقهما التحقيقية وإحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل، وشرعت بعملية تفتيش عن باقي العناصر التي اشتركت معهم في هذه الجريمة".

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