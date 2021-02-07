الإعلام الأمني تعلن القبض على متهمين اثنين بـ

2021/02/07 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بما يعرف بـ "الدگة العشائرية" شرقي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد، تواصل إجراءاتها الخاصة بتطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".واضافت، أن "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار بشكل عشوائي بما يعرف (بالدگة العشائرية) في مدينة الصدر شرقي بغداد"، مبينة انه "تم اتخاذ بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب".وتابعت: "كما باشرت القوات بإكمال أوراقهما التحقيقية وإحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل"، مؤكدة ان "القوات الامنية شرعت بعملية تفتيش عن باقي العناصر التي اشتركت معهم في هذه الجريمة".

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