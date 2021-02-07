غرامة 500 الف.. صحة كربلاء تهدد بغلق المحالات والمولات المخالفة للشروط الوقائية من كورونا

2021/02/07 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

قررت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، غلق المحلات والمولات المخالفة للشروط الوقائية من فيروس كورونا. وذكرت شعبة الرقابة الصحية بقسم الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر غلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي والمحال التجارية والأفران والمخابز التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا، لاسيما ارتداء الكمامات ورشّ المعقمات والتباعد الاجتماعي التي قد تؤدي الى زيادة عدد الإصابات".واضافت، أن "الفرق الرقابية الصحية ستنفذ ابتداءً من يوم غد الأحد جولات ميدانية صباحية ومسائية مكثفة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين".واوضحت، أنه "سيتم غلق المحل ويحاسب صاحبه وفق قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 بما فيها الغلق والغرامة الفورية البالغة ( 500 ) ألف دينار وإحالته إلى المحاكم المختصة".

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