كاسياس يتلقى (17) زجاجة بيرة بعدد الاهداف المسجلة من ميسي في مرماه

2021/02/07 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني وحارسه الأسبق إيكر كاسياس 17 زجاجة بيرة كجزء من الحملة الدعائية التي أطلقتها إحدى الشركات عقب تسجيل ليونيل ميسي هدفه رقم 644 لبرشلونة ليكسر رقم بيليه كأكثر لاعب في التاريخ تسجيلًا لفريق واحد، والتي تضمنت إرسال زجاجة بيرة لحراس منافسي النجم الأرجنتيني عن كل هدف سجله في مرماهم.

ومع تلقيه الزجاجة، أرسل الحارس المدريدي رسالة ساخرة لميسي عبر حسابه على "تويتر" مع صورة التقطتها مع زجاجته قال له فيها: " اعتقدت أنهم لن يصلوا! ولكن ها هي زجاجتي المصنوعة خصيصًا من أجلي، مبارك ميسي على رقمك القياسي 644 هدفًا".

وأضاف: " أتذكر عندما سجلت هدفيك 264 و265 ضدي..



مباراة جيدة، تعادل جيد، وأفضل من كل هذا، أنت لم تسجل في مجددًا أبدًا".

ولم يتلقى كاسياس ردًا من قائد برشلونة، إلا أنه حصل على رد من زميل ميسي في البلوجرانا وزميله السابق في المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، الذي حاول “قصف جبهته” بالرد عليه قائلًا: “إيكر، أعتقد أن بيتك لن يتسع لكل الزجاجات..



ارسل لي بعضًا منها".

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