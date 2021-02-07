وزير الخارجية الامريكي : السعودية شريك أمني مهم..وسنواصل الدفاع عنها في مواجهة التحديات الخارجية

2021/02/07 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية شريك أمني مهم، وسنواصل الدفاع عنها في مواجهة التحديات الخارجية.وأضاف بلينكن في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تنشيط الدبلوماسية مع المملكة لإنهاء الصراع اليمني.وأجرى الوزير بلينكن، يوم أمس، أول مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الوزيرين أثناء مكالمتهما تطرقا إلى الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون من أجل منع الهجمات ضد السعودية، والدفاع عنها ضد هذه الهجمات./انتهى3

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