2021/02/07 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن أمين بغداد علاء معن ان محطات الصرف الصحي تعمل على تصريف مياه الامطار بانسيابية عالية ، مؤكداً السيطرة على سحب وتصريف مياه الامطار في العاصمة .وقال معن خلال متابعته الميدانية لجهد الدوائر الخدمية ومحطات التصريف في مناطق بغداد بحسب بيان للامانة أن " أجهزة الأمانة مستنفرة منذ يومين وأن محطات تصريف المياه تعمل بانسيابية عالية.واضاف :"هناك سيطرة كاملة لتصريف مياه الامطار وأن جميع الأليات متواجدة في الشوارع ومستعدة لأي حالة "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد :محطات الصرف الصحي تعمل على تصريف مياه الامطار بانسيابية عالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد :محطات الصرف الصحي تعمل على تصريف مياه الامطار بانسيابية عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).