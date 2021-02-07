خلية الإعلام الأمني: القبض على متهمين اثنين بـ

2021/02/07 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على متهمين اثنين بما يعرف بـ "الدگة العشائرية" شرقي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد، تواصل إجراءاتها الخاصة بتطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

واضافت، ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار بشكل عشوائي بما يعرف( بالدگة العشائرية) في مدينة الصدر شرقي بغداد"، مبينة انها "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت، انه كما باشرت القوات بإكمال أوراقهما التحقيقية وإحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل، مؤكدة ان القوات الامنية شرعت بعملية تفتيش عن باقي العناصر التي اشتركت معهم في هذه الجريمة.

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