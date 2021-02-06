لبنان.. المساعدات الضائعة

2021/02/07 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا رفضت الدول المانحة تسليم المعونات إلى الحكومة اللبنانية مباشرة؟ أين اختفت الهبات العينية التي وصلت؟ من قام ببيعها في الأسواق؟ ولماذا لم تصل إلى مستحقيها؟

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