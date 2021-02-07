وزير الخارجيّة يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأسترالية

2021/02/07 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تسلم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق باولا إليزابيث كانلي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الخارجية تسلم بمبنى الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستراليا الجديدة لدى العراق باولا إليزابيث كانلي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيّة وسُبُل تعزيزها خدمة للبلدين الصديقين.

وأكّد الوزير، استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهمة السيّدة السفيرة في عملها ببغداد، مُتمنياً لها النجاح والتوفيق في مهام عملها.

من جانبها، قالت السيّدة باولا إليزابيث كانلي، أن بلادها تُقدر عالياً الجُهُود والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد إرهابيي داعش دفاعاً عن نفسه وعن دول العالم كافة، مؤكدةً استمرار بلادها في تقديم المساعدة، والدعم في العديد من المجالات وتتطلع لتفعيل مذكرات التعاون بين البلدين خدمة للشعبين الصديقين.

وأشارت إلى أنها ستبذل كل جُهُودها لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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