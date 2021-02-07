ما علاقة المنسف الأردني بفيروس كورونا؟ منشور جمعية متخصصة وناشطون يردون

2021/02/07 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار طبق المنسف الأردني الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار معلومات تزعم بوجود علاقة ما بين تناوله وخفض مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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