2021/02/07 | 01:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الأحوال الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/07 | 01:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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