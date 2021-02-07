ايفرتون يبعثر اوراق مانشستر يونايتد بهدف قاتل

2021/02/07 | 01:16 - المصدر: سفن سكاي

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كاد مانشستر يونايتد يقتنص الفوز من ضيفه إيفرتون قبل أن يدرك الأخير التعادل مع اللحظات الأخيرة.

وظن مانشستر يونايتد أنّه نجا من كمين ضيفه إيفرتون عندما كان متقدماً عليه حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يأتي التعادل 3-3 يوم السبت في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبدا أنّ مانشستر يونايتد في طريقه لتحقيق فوز سهل عقب تقدمه بثنائية في الشوط الأول جاءت بفضل الأوروغوياني كافاني بصناعة من راشفورد (24) والبرتغالي برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة (45) لكن إيفرتون صعّب الأمور في شوط المدربين.

وذلّل الفرنسي دوكوري الفارق مع بداية الشوط الثاني (49) قبل أن ينجح الكولومبي خاميس رودريغيز في إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط (52).

وأعاد الاسكتلندي ماكتومناي مانشستر يونايتد إلى المقدمة مرة أخرى (70) لكن إيفرتون أدرك التعادل بفضل كالفرت لوين قبل صافرة الختام (90+5).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراتين أقل فيما صار رصيد إيفرتون 37 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

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