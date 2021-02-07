تصدق الأكوان - حسن عجمي

2021/02/07 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تصدقُ الأكوانُ حينَ تقولُوُلِدتُ من ثقوبٍ سوداءتوالدت من أكوانٍ أُخَر..يصدقُ الوجودُ حينَ يقولُلا أولى و لا آخرة ليفي كلِّ ثانيةٍ أنا الأزل.تصدقُ الغمامةُ الزرقاءُحينَ تظنُّ أنها الماءُوالزهرُ والشجرُ والبشر.يصدقُ الصمتُ حينَ يظنُّأنه كلامٌ غابَ وكلامٌ حضر..يصدقُ النهرُ حينَ يظنُّأنه النجمُ والأرضُوالسماءُ والمطر.يصدقُ الغيابُ ......





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