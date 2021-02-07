بعض المستفيين من جائحة -كوفيد 19- - الطاهر المعز

2021/02/07 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز باختصار - المُستفيدون من الكارثة: لقد دمرت الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة "كوفيد 19" الوظائف في قطاعات بأكملها، ويعتبر الأُجَراء وصغار المزارعين والعاطلين عن العمل والمياومين والعاملين بالقطاع الموازي والفُقراء، وغيرهم من الفئات الهَشّة والمعرضين للخطر أول ضحايا هذا الوباء الذي أثرى أصحاب أسهم الشركات متعددة الجنسيات في مجالات التكنولوجيا والإتصالات، مثل Apple و Netflix و Amazon...أدى ......





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