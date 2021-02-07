2021/02/07 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: رلى واثق

حددت وزارة التخطيط حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي.

والزمت اللجنة المالية النيابية امس الاول خلال تصويتها على فقرات موازنة العام 2021، مجلس الوزراء بالعمل بـ”النظام البايومتري” للموظفين لكشف “الفضائيين” في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أوضح لـ”الصباح” ان “الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وشكلت وزارة التخطيط فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات.

وبين الهنداوي ان “اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى”.

ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.

وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان “اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد”.

وفي الاطار نفسه، توقع عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور ماجد الوائلي خلال حديثه لـ”الصباح” ان “يقضي مشروع بنك المعلومات الوظيفي على ظاهرة الفضائيين وازدواج الرواتب في مؤسسات الدولة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزيران المقبل.. موعداً لكشف «مزدوجي الرواتب» والموظفين «الوهميين») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزيران المقبل.. موعداً لكشف «مزدوجي الرواتب» والموظفين «الوهميين») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).