لا استقطاع ولا ضريبة على رواتب الموظفين

2021/02/07 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قررت اللجنة المالية النيابية عدم استقطاع أو فرض ضريبة على رواتب الموظفين.



وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها، لن يمرَّ أي استقطاع ، مبينا أنه في ما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية.



وبشأن الضريبة على رواتب الموظفين، أكد الحلبوسي معالجة ذلك في اللجنة المالية، مبينا أن الموظف سيتسلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.

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