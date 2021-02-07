4 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترا زينيكا

2021/02/07 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

عد الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، لبس الكمامة والتقيد بالاجراءات الاحترازية اهم وافضل من اي لقاح لـ”كورونا”، مؤكداً أن الحصول على اللقاح لا يعني الاستغناء عن الاجراءات الصحية، في حين كشف عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر وثلاثة ملايين من لقاح أسترا زينيكا البريطاني.

وأضاف البدر، في حديث لـ”الصباح”، ان الوزارة استوردت الثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات من مناشئ عالمية رصينة تضاف إلى الثلاجات الكبيرة التي تمتلكها والموزعة في بغداد والمحافظات واقليم كردستان، إذ تم تحديد أماكن حفظ اللقاحات وتهيئة جميع النواحي اللوجستية لاستقبالها.

وأيد البدر ما أكده عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي، في تصريح سابق لـ”الصباح”، ان لقاح استرا زينيكا البريطاني لا يحتاج الى اجراءات معقدة لحفظه على العكس من فايزر.

وأشار الى ان توزيع اللقاح سيكون بحسب الاولويات وسنبدأ التوزيع مباشرة بعد وصول الوجبة الاولى منه، مبيناً أن المجموع الكلي الذي تم التعاقد عليه من فايزر يبلغ 8 ملايين اي ان 20 بالمئة من الشعب العراقي سيحصلون على اللقاح ومن الممكن ان تُجرى تعديلات على النسبة فتزداد بحسب الحاجة والمستجدات الوبائية.

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