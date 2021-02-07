النهج الديمقراطي: إستمرار وتطوير للحركة الماركسية-اللينينية المغربية - عبد الله الحريف

2021/02/07 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_الحريف تشكلت الحركة الماركسية-اللينينية المغربية من مناضلين انسحبوا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأسسوا، في 1968، منظمة “ب” التي ستسمى من بعد “23 مارس” ومناضلين انسحبوا، في 1970، من حزب التحرر والاشتراكية وأسسوا منظمة “أ” التي ستسمى من بعد “إلى الأمام”.



وستعرف منظمة “ب” انقساما أدى إلى تشكل منظمة “لنخدم الشعب”.وكان الهدف الأساسي من تأسيس هذه المنظمات هو بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة المغر ......





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