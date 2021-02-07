وجهة نظر ماركسية حول الدعارة - روزا سيسيليا ليموس

2021/02/07 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روزا_سيسيليا_ليموس “وضع المرأة هو المؤشر الأكثر وضوحا ودلالة لتقييم النظام الاجتماعي وسياسة الدولة”.



ليون تروتسكي.[i]إذا أخذنا بهذه العبارة لتروتسكي، فإن النظام الاجتماعي الرأسمالي الذي نعيش فيه، وسياسات دوله في كافة أنحاء العالم ستفشل في الاختبار.



الإحصائيات حول العنف ضد المرأة التي وصفتها مؤسساته –كالأمم المتحدة_ بالجائحة العالمية، وأرقام الفقر التي تبيّن أن النساء يشكلن 70% من الأكثر فقرا في العالم، ووفيا ......





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