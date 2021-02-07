المغرب يعلن ضبط أطنان من مخدر

2021/02/07 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي ضبط 9,2 أطنان من الحشيشة موضّبة في رزم ومطمورة تحت الرمال في منطقة كلميم، جنوبي غربي البلاد.

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