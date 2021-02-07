بلينكن: سنعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن والارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة

2021/02/07 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على أهمية الشراكة الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مع تشديده في ذات الوقت، على ضرورة تسليط حقوق الإنسان في المملكة.

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