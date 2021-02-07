البرازيل تسجل 978 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/02/07 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 978 وفاة و50630 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 231012، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9497795.

وتسجل البرازيل ثاني أكبر عدد للوفيات وثالث أكبر عدد للإصابات في العالم جراء جائحة كورونا.

المصدر: RT

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