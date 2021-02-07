في ذكرى المفكر والمناضل المصري محمود أمين العالم - نجيب الخنيزي

2021/02/07 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي في 10يناير 2009 ، رحل المفكر والناقد الأدبي ، والزعيم اليساري المصري، والعربي والأممي الدكتور محمود أمين العالم عن عمر ناهز 87 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.



و كأن توقيت رحيله كان احتجاجا على هول ما جرى ويجري في غزة، من مذابح ومجازر وسط تواطؤ وصمت دولي، وعجز وفشل وانقسام وتخاذل عربي مخز، وانقسام وتنافس فلسطيني دام مخجل! كيف لا وهو المناضل الوطني والقومي والأممي العنيد المنحاز بصلاب ......





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