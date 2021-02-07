صورة الله في عقل الإسلامي الحديث! - محمد عبد المجيد

2021/02/07 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد حلٌّ فردي ومجتمعي أقرب إليكَ من أرنبة أنْفِك؛ لكنك لا تنتبه له بعد سنوات من التسطيح، والتجهيل، والتديين، والتغفيل، والتنويم عن الله، جل شأنه، حتى اختفتْ ملامحُ الصورة الجميلة للمعبود، واستبدلنا بها اللاتَ في قالب كوميدي مهووس، وعصري!فإذا تشكّل اللهُ الجديدُ في عقل الإسلامي المليء برمال الصحراء، وبول البعير، ورضاع الكبير؛ نكون قد ابتعدنا سنواتٍ ضوئيةً عن خالق الكون العظيم!حاولتُ أنْ أرسم ال ......





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