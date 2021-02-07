هارفارد تختار أول مسلم لرئاسة تحرير مجلتها القانونية

2021/02/07 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت مجلة جامعة هارفارد القانونية شابا أميركيا، وهو مسلم من أصول مصرية، ليكون أول رئيس مسلم لها منذ اطلاقها قبل 134 عاما.

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