نائب عراقي يدعو لاسترجاع 30 مليار دولار من تركيا

2021/02/07 | 05:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب في مجلس النواب العراقي، فالح الخزعلي، يوم السبت، الحكومة العراقية الى استعادة 30 مليار دولار قال إنها بذمة تركيا "بسبب خرقها اتفاقية" موقع...

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