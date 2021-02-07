كوبا تخصخص غالبية القطاعات الاقتصادية

2021/02/07 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوبا، السبت، أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات، في خطوة إصلاحية رئيسية في هذه الدولة الشيوعية التي تهيمن فيها الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي.

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