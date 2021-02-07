نيويورك تايمز تدق ناقوس الخطر.. بابل الأثرية في معركة مع الزمان والإنسان

2021/02/07 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تهديدات حقيقية تواجه مدينة بابل القديمة في العراق، وهي إحدى مواقع التراث العالمي المعترف بها لدى يونسكو، ووضح أن تلك التهديدات تتراوح ما بين القديمة والحديثة.

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