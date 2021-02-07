"لا يسمع ولا يتكلم".. محكمة روسية تدين رجلا بتهمة "الهتاف بشعارات معارضة"

2021/02/07 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة روسية على رجل يتحدث بلغة الإشارة بدفع غرامة مالية، بعد ما ادعت الشرطة أنه "هتف شعارات معارضة" خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتن.

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