العراق.. تفجیر جديد یستهدف رتلا أمریکیا في بابل

2021/02/07 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء السبت، باستهداف رتل ينقل معدات للتحالف الامريكي، بعبوة ناسفة في محافظة بابل جنوب بغداد....

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