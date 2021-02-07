2021/02/07 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن المدن البريطانية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين وبها تنوع في السكان، حققت أداء اقتصاديا أفضل بكثير من المناطق الأخرى التي يوجد بها مهاجرون وتنوع أقل، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية التي نشرت الدراسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المهاجرون ساهموا في انتعاش اقتصاد المدن البريطانية التي تستضيفهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: المهاجرون ساهموا في انتعاش اقتصاد المدن البريطانية التي تستضيفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).