أمانة بغداد تستنفر لمواجهة موجة الأمطار

2021/02/07 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

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تصريف مياه الأمطار

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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أعلن امين بغداد علاء معن، استنفارا جميع الدوائر البلدية لمواجهة موجة الأمطار، مؤكدا انه تمت السيطرة على سحب وتصريف مياه الامطار في العاصمة.

جاء ذلك في بيان لامانة بغداد، مساء أمس السبت، 6 شباط 2021، ان "هناك استنفارا لجميع الدوائر البلدية لمواجهة موجة الأمطار الي تشهدها المدينة منذ ليلة أمس الأول"، مبينا ان "أجهزة الأمانة مستنفرة منذ يومين وأن محطات تصريف المياه تعمل بانسيابية عالية وهناك سيطرة كاملة لتصريف مياه الامطار".

وأضاف أن "جميع الآليات متواجدة في الشوارع ومستعدة لأي حالة"، فيما أوضح ان "محطات الصرف الصحي تعمل على تصريف مياه الامطار بانسيابية عالية"، مؤكدا السيطرة على سحب وتصريف مياه الامطار في العاصمة .

وأشار إلى أن "الأمانة تتبنى مبدأ صناعة الجمال وتجميل الشكل الحضاري للمدينة من خلال تعاون المواطنين أنفسهم في رفع التجاوزات وعدم رمي النفايات الا بالأماكن المخصصة لها"، مشددا على نشر ثقافة رفع التجاوز من قبل المواطن والمحافظة على نظافة المدينة وجمالها .

ر.إ

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