العمل النيابية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيصوت عليه بعد العطلة التشريعية

2021/02/07 | 08:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية،الاحد، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيصوت عليه بعد العطلة التشريعية، مشيرة الى زيادة عدد المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية .وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان “اللجنة تواصل عقد الاجتماعات لمناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد ان قرئ القراءة الاولى، بالاضافة الى بحث جميع مقتضيات التعديل على القانون من اجل تحضيره للقراءة الثانية، وسيمضي القانون للتصويت عليه بعد العطلة التشريعية “.واضاف ان “هذا القانون من اهم القوانين التي تدعم شرائح المجتمع، اذ سيوفر تقاعدا مضمونا للعمال”، مبينا ان “موازنة 2021 ستشهد زيادة في الشمول للرعاية الاجتماعية من (400 ـ 600) ألف اسرة، وضمن آلية معينة تتبعها وزارة التخطيط في تحديد مستوى خط الفقر”.

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