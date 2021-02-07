 البلداوي يحذر من عودة ارهابيي مخيم “الهول” الى العراق

2021/02/07 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من عودة الارهابيين وعوائلهم من مخيم الهول في سورية الى العراق، لافتا الى ان الحكومة يجب ان لاتجامل على حساب دماء وتضحيات العراقيين باعادة هؤلاء المجرمين.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك مشروعا لاعادة النازحين من مخيم الهول في سورية، حيث اكدت وزارة الهجرة والمهجرين ان لدى الحكومة هكذا توجه، في حين رفضت القوى الوطنية والاجهزة الامنية هكذا اجراء”.

واضاف ان “الموجودين في مخيم الهول معظمهم مجرمين ولو دخلوا العراق فأنه ذلك سيكون بمثابة الجريمة التي ترتكب بحق المجتمع العراقي”.

وبين ان “الحكومة يجب ان تنتبه للارهابيين الموجودين في المخيمات في سورية وتمنع عودتهم الى العراق، من دون المجاملة على دماء وتضحيات الشعب العراقي”.



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