أبوظبي تعيد بعض القيود لاحتواء انتشار كوفيد-19

2021/02/07 | 08:40 - المصدر: يس عراق

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أعادت العاصمة الإماراتية أبوظبي بعض القيود على الطاقة الاستيعابية، شملت أماكن العمل والأنشطة الترفيهية، إلى جانب إغلاق دور السينما، سعيا للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

المعنيون بالقرارأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، السبت، إنه بدءا من يوم الأحد 7 فبراير سيتم السماح لـ30% فقط من الموظفين بالذهاب إلى أماكن العمل في الجهات الحكومية والهيئات شبه الحكومية، كما يجب على جميع الموظفين إجراء فحص (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم يتم تطعيمهم.العاملون الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو من يعانون مشكلات صحية، عليهم العمل من المنزل.وقالت دور سينما فوكس، على حسابها على إنستغرام، الجمعة، إنها ستغلق دور العرض في أبوظبي حتى إشعار آخر امتثالا لقرار حكومة الإمارة.للشركات في أبوظبي يجب تقليص الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم تقلصت.قيود إضافية مثل دبيوضع الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي، إذ فرضت دبي قيودا إضافية على الطاقة الاستيعابية للمطاعم والتجمعات الاجتماعية والفنادق ومراكز التسوق وحظرت الأحداث الترفيهية الحية.أعادت فرض إجراء يُلزم جميع الركاب القادمين جوا بالخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.وأبقت أبوظبي على شرط وضعته في يونيو/حزيران 2020 يُلزم كل من يدخلها قادما من دبي بإجراء فحص أو تقديم ما يثبت تلقي التطعيم.تأتي هذه الإجراءات في أعقاب مجموعة قيود فرضتها إمارة دبي المجاورة، وهي مركز إقليمي للسياحة والأعمال استقبل زوارا أجانب في ذروة موسم الشتاء خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما انها تتزامن مع زيادة عدد الإصابات اليومية في دولة الإمارات لثلاثة أمثالها في حوالي 6 أسابيع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3977 في 3 من فبراير/ شباط.



ولا تُصدر السلطات تفصيلا للإصابات في كل إمارة.

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