انتقادات للمفوضية الأوروبية واتهام بفشل خطتها لمواجهة كورونا

2021/02/07 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا وتسجيله لأرقام قياسية، يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة حقيقية في ملف اللقاحات تتمثل بالتأخر في التصنيع ونقص الجرعات بسبب عدم السرعة في إتمام الصفقات مع الشركات المنتجة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

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