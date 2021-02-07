2021/02/07 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، من الاشراف الخارجي على الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان ذلك الاشراف سيقود الى تزوير النتائج عن طريق الجانب الاميركي وفقا لمصالحها.

وقال عباس لـ /المعلومة/، ان “الجميع ينتظر اجراء الانتخابات المبكرة وباشراف قضائي وبالاستعانة بكل الخبرات العراقية لابعادها عن التزوير والتلاعب”.

واضاف ان “الكثير من الاطراف السياسية لديها مخاوف من حدوث عمليات تزوير، من خلال التدخل الخارجي لحرف النتائج وتغييرها، فضلا عن محاولة تلك الاطراف الالتفاف على الكتلة الاكبر والتدخل في تشكيل الحكومات”.

وبين ان “الدعوات الى الاشراف الدولي على الانتخابات ماهي الا كلمة حق يراد بها باطل، حيث ان ذلك الاشراف يعني التدخل بنتائج الانتخابات او سير هذه العملية ومخرجاتها لتكون بيد الطرف المهيمن (مجلس الامن) خاصة ان اميركا لديها سلطة على العراق والمجلس المذكور”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح يحذر تزوير نتائج الانتخابات عن طريق الاشراف الخارجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح يحذر تزوير نتائج الانتخابات عن طريق الاشراف الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).