2021/02/07 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الكهرباء، ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار التام لمواجهة الأمطار وسوء الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار التام لمواجهة الأمطار وسوء الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).