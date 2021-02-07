المثنى تعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس

2021/02/07 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى التحقت محافظة المثنى، الجمعة، بركب المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس.وذكرت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “قررت تعطيل الدوام الرسمي للمدراس يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية”. وقررت محافظة بابل، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد السبت. وبحسب بيان مقتضب …

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