قوباد طالباني: نطمح إلى شركة ’سومو جديدة’ تضم أعضاء من الكرد

2021/02/07 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل قال نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، الجمعة، إن الإقليم يطمح إلى بناء علاقات جديدة مع بغداد، تثمر عن وضع أعضاء كرد في شركة “سومو”. وأضاف طالباني في حوار موسع، مع المركز الخبري الوطني، تابعه “النور نيوز”، أن “مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمين …

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