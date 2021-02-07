موسى فقى رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية

2021/02/07 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن موسى فقي، عن فوزه بولاية جديدة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، لمدة أربع سنوات قادمة.ونال الدبلوماسي التشادي (61 عاما)، 51 صوتا مقابل رفض 4 دول فقط خلال عملية إعادة التجديد له.وكان فقي هو المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة لشغل المنصب، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له ".وقال فقي في تغريدة له على صفحته بموقع "تويتر"، إنه يشعر بـ"التواضع" بعد التصويت "الساحق والتاريخي" على الثقة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.وأوضح أنه تم التصويت من قبل 50 دولة من إجمالي 55 لتمديد ولايته على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة 4 سنوات أخرى.وجرت عملية التصويت خلال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34، التي انطلقت اليوم السبت، في مقر المنظمة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء افتراضيا نظرا للظروف الاحترازية بسبب جائحة "كورونا".وانتخب فقي لولاية أولى رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلال القمة الأفريقية التي انعقدت في كانون الثاني 2017 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.كما حصلت مرشحة رواندا، مونيك نسانزاباجانوا، على منصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد، بأغلبية 42 صوتًا.ومنصب رئيس الاتحاد الأفريقي من المناصب الرئيسية في المنظمة القارية، وتجري عملية انتخاب رئيس المفوضية كل أربعة أعوام كما هو منصوص في قوانين الاتحاد الذي تأسس في 9 تموز 2002، في مدينة سرت الليبية.ويضم الاتحاد 55 دولة من الدول الأعضاء التي تعمل معاً لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الحد من الصراعات وإنهائها وتعزيز التنمية والتكامل في عموم القارة السمراء من خلال أجندة طموحة لعام 2063./انتهى2

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