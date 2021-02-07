وزير الخارجيَّة يتسلّم نسختين من أوراق اعتماد السفير المصري الجديد والسفيرة الاسترالية

2021/02/07 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلّـم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين نسختين من أوراق اعتماد السفير المصري الجديد وليد محمد إسماعيل .وذكر بيان لوزارة الخارجية ان ، الوزير ابدى استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين سيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّداً أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ " .من جانبه نقل السفير وليد محمد إسماعيل تحيات وزير الخارجيّة المصري سامح شكري إلى الوزير ، مُؤكداً أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق ".على صعيد متصل تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستراليا الجديدة لدى العراق باولا إليزابيث كانلي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الخارجية , استعراض العلاقات الثنائيّة وسُبُل تعزيزها خدمة للبلدين الصديقين .وأكّد الوزير ,استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهمة السفيرة في عملها ببغداد، مُتمنياً لها النجاح والتوفيق في مهام عملها ".من جانبها أكّدت إليزابيث كانلي أن ,بلادها تُقدر عالياً الجُهُود والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد إرهابيي داعش دفاعاً عن نفسه وعن دول العالم كافة، معلنة عن استمرار بلادها في تقديم المساعدة، والدعم في العديد من المجالات وتتطلع لتفعيل مذكرات التعاون بين البلدين خدمة للشعبين الصديقين، مُشيرةً إلى أنها ستبذل كل جُهُودها لتعزيز العلاقات بين البلدين"./انتهى2

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