خبير امني يحذر من استغلال عناصر الارهاب لسوء الاحوال الجوية في المناطق المفتوحة

2021/02/07 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني علي الوائلي، من استغلال عناصر الارهاب لسوء الاحوال الجوية في المناطق المفتوحة بالانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، لافتا الى ان الارهاب سيحاول التسلل عبر المناطق الوعرة مستغلا الامطار والسيول الموجودة في تلك الاماكن.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “معظم مناطق تحرك الارهابيين معلومة وواضحة لدى القوات الامنية، في حين ينبغي ان تكون هناك كاميرات حراراية ترصد اي تحركات من على مسافة بعيدة تتحمل الظروف الجوية السيئة”.

واضاف ان “عناصر الارهاب تستغل الامطار والسيول وسوء الاحوال الجوية من اجل التسلل الى العراق عبر الشريط الحدودي او الانتقال من مكان لاخر مابين ديالى وصلاح الدين والانبار ونينوى”.

وبين ان “القوات الامنية امام فرصة ذهبية لاستغلال سوء الاحوال الجوية وغرق مضافات الارهاب بالامطار، لتنفيذ عمليات نوعية والقضاء على تلك المجاميع الاجرامية”.



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