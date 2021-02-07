2021/02/07 | 08:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت اللجنة المالية النيابية، تضمين مادة في موازنة 2021، لاستثمار الطاقة النظيفة عبر إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “اللجنة عقدت اجتماعها الواحد والأربعين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.وأضاف، “في مستهل الاجتماع استضافت اللجنة وفداً من العتبة العسكرية لمناقشة تخصيصاتها المالية ضمن موازنة ٢٠٢١ ومشاريعها مثل توسعة الحرم وغيرها، حيث أكدت اللجنة دعمها للعتبة وضمان توفير التخصيصات المالية لها أسوة بالعتبات المقدسة الأخرى”.وتابع البيان، “ثم شكلت اللجنة المالية لجنة فرعية لدراسة الطلبات المقدمة لها من أعضاء مجلس النواب وتقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توليد 500 ميكاواط كهرباء من الطاقة الشمسية ضمن مقترحات موازنة 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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