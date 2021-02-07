المركزي يعلن انطلاق خدمة الالتحاق الرقمي

2021/02/07 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، اطلاق خدمة الالتحاق الرقمي الذي تعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة الماليه التقليدية".

وأشار الى أن هذا النظاه "يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في العراق".

ولفت الى أن الخدمة تعتبر "اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث مما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي".

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